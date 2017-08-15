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Kırkpınar Merkez Camii çevre düzenlemesi tamamlandı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kırkpınar Merkez Camii bahçesindeki düzenlemelerini tamamladı.

Sapanca Belediyesi, ibadethanelerin eksikliklerinin giderilmesinin yanı sıra, kent estetiğine uygun düzenlemeleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kırkpınar Merkez Camii bahçesindeki düzenlemelerini tamamladı. Cami çevresi şimşir şeritlerle çevrildi. Cami cemaatinin daha iyi ve rahat bir şekilde oturup dinlenmesi için muhtelif yerlere oturma alanları oluşturuldu. Kırkpınar Merkez Camii'nde hanımların sohbet edecekleri ve namaz kılacakları bölüm kullanımlarına kazandırıldı.

Fevzi Çakmak ve Atatürk Caddeleri'ndeki çalışmalarını yürüten Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kırkpınar Merkez Camii çevresindeki parke düzenleme çalışmalarını da tamamlayarak, cemaatin kullanıma hazır hale getirildi.

(BCT-Y)



15.08.2017 14:03:05 TSI

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