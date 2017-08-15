ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çölyak hastaları Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti

15 Ağustos 2017 Salı, 14:01
Çölyak hastaları Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti
Çölyak hastaları Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yaşlı hasta ve engelli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çölyak hastası bireylerden oluşan bir grup için önceki gün Çanakkale şehitliği gezisi düzenlendi.
Metabolik Hastalıklar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Kocaeli Çölyak Yaşam Derneği ile düzenlenen gezi ve anma programına, daha önce Çanakkale'ye gidememiş olan Çölyak hastalarından oluşan 45 kişilik gurup katıldı. Şehitliği gezen vatandaşlar, atalarının vatan için canlarını feda ettiği topraklarda duygusal anlar yaşadı.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Çanakkale'ye gitmek isteyip de gidememiş olan çölyak hastası vatandaşlar için Çanakkale gezisi düzenledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen otobüsle sabah saatlerinde Çanakkale'ye ulaşan vatandaşlar, rehber eşliğinde şehitler diyarını adeta adım adım gezdiler. Conkbayırı, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Şehitler Abidesi, 26. Alay ve Yahya Çavuş Şehitliği'ni ziyaret eden çölyak hastası vatandaşlar, kahramanlık destanı yazan atalarının huzurunda olmanın mutluluğunu yaşadı. Kafileye eşlik eden rehber, ziyaret sırasında guruptakilere, Çanakkale Savaşları ve yaşanan kahramanlıklar ile ilgili detaylı bilgi aktardı.
İlk defa Çanakkale'ye giden vatandaşlar yapılan bu etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirtirken duygusal anlar yaşadılar. Çölyak hastası vatandaşlar, gezi sonrasında kendileri için ayrılan bir zaman aralığında evden getirdikleri glütensiz yiyeceklerle piknik yapma fırsatı buldular.
Öte yandan çölyak hastası vatandaşlar kendilerinin Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmesinde tüm olanakları sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.
(UK-RFK-Y)

15.08.2017 14:04:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Doğan'dan 17 Ağustos mesajı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'DAN 17 AĞUSTOS MESAJI
Darıca Bilgi Evleri zoru başardı
YEREL

DARICA BİLGİ EVLERİ ZORU BAŞARDI
İzmit Belediyesi'nin mahalle gezileri devam ediyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NİN MAHALLE GEZİLERİ DEVAM EDİYOR
İzmit'teki okullarda çalışmalar sürüyor
YEREL

İZMİT'TEKİ OKULLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
5 sokakta beton yol çalışması
YEREL

5 SOKAKTA BETON YOL ÇALIŞMASI
Dilovası'nda kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
YEREL

DİLOVASI'NDA KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BELİRLENDİ
Kurban kesim başvuruları internet üzerinden
YEREL

KURBAN KESİM BAŞVURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak:
YEREL

DARICA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ KARABACAK:
Kocaeli, gökyüzü şenliğinde buluştu
YEREL

KOCAELİ, GÖKYÜZÜ ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Darıca'da ödüller sahiplerini buldu
YEREL

DARICA'DA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Başkan Karaosmanoğlu vatandaşlarla kulaç attı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU VATANDAŞLARLA KULAÇ ATTI
Darıca finali şehitlerimiz için yaptı
YEREL

DARICA FİNALİ ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YAPTI
Tatlıkuyu dükkanları satışa çıkıyor
YEREL

TATLIKUYU DÜKKANLARI SATIŞA ÇIKIYOR
Körfez-Ağva yolu için çalışmalar başladı
YEREL

KÖRFEZ-AĞVA YOLU İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Yahya Kaptan Yönetimi'nden Başkan Doğan'a ziyaret
YEREL

YAHYA KAPTAN YÖNETİMİ'NDEN BAŞKAN DOĞAN'A ZİYARET
Körfezliler sağlık için yürüdü
YEREL

KÖRFEZLİLER SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜ
Yenidoğan Kültür Merkezi yıl sonunda hazır
YEREL

YENİDOĞAN KÜLTÜR MERKEZİ YIL SONUNDA HAZIR
Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi
YEREL

KOCAELİ'DE 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Mimarsinan Mahallesi Parkı Açılışa Hazır
YEREL

MİMARSİNAN MAHALLESİ PARKI AÇILIŞA HAZIR