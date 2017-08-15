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Çölyak hastaları Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yaşlı hasta ve engelli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çölyak hastası bireylerden oluşan bir grup için önceki gün Çanakkale şehitliği gezisi düzenlendi.

Metabolik Hastalıklar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Kocaeli Çölyak Yaşam Derneği ile düzenlenen gezi ve anma programına, daha önce Çanakkale'ye gidememiş olan Çölyak hastalarından oluşan 45 kişilik gurup katıldı. Şehitliği gezen vatandaşlar, atalarının vatan için canlarını feda ettiği topraklarda duygusal anlar yaşadı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Çanakkale'ye gitmek isteyip de gidememiş olan çölyak hastası vatandaşlar için Çanakkale gezisi düzenledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen otobüsle sabah saatlerinde Çanakkale'ye ulaşan vatandaşlar, rehber eşliğinde şehitler diyarını adeta adım adım gezdiler. Conkbayırı, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Şehitler Abidesi, 26. Alay ve Yahya Çavuş Şehitliği'ni ziyaret eden çölyak hastası vatandaşlar, kahramanlık destanı yazan atalarının huzurunda olmanın mutluluğunu yaşadı. Kafileye eşlik eden rehber, ziyaret sırasında guruptakilere, Çanakkale Savaşları ve yaşanan kahramanlıklar ile ilgili detaylı bilgi aktardı.

İlk defa Çanakkale'ye giden vatandaşlar yapılan bu etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirtirken duygusal anlar yaşadılar. Çölyak hastası vatandaşlar, gezi sonrasında kendileri için ayrılan bir zaman aralığında evden getirdikleri glütensiz yiyeceklerle piknik yapma fırsatı buldular.

Öte yandan çölyak hastası vatandaşlar kendilerinin Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmesinde tüm olanakları sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

(UK-RFK-Y)



15.08.2017 14:04:04 TSI

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