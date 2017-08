YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Doğan'dan 17 Ağustos mesajı

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 17 Ağustos 1999 depremin 18. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayınlayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni eden Başkan Doğan, " Hepimizi derin acılara boğan ve binlerce vatandaşımızı toprağa verdiğimiz 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 18 yıl geçti. Hala acımız taze. Yaşadığımız acıyla birlikte bu felaketten önemli dersler çıkardık. Depremin değil, kalitesiz binaların can aldığına ne yazık ki tanık olduk. Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olması, depremle yaşamayı öğrenmemizi ve olası depremlere her an hazırlıklı olmamızı gerektirmektedir. İzmit Belediyesi olarak son derece duyarlı ve sistematik bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalarımız kapsamında Türkiye'de belediyecilik anlamında bir ilk olarak parsel bazında zemin etütleri yapıldı. Bütün mahalle ve köylerimizde her bina ölçeğinde çalışmalar yapılarak Kentsel Risk Analizi Raporu hazırlanmıştır. Depremin hasarlarını en aza indirmeyi amaçlayan bu çalışmalarımızı kaçak ve plansız yapılaşmaya taviz vermeden sürdürüyoruz. Depreme karşı yeterince bilgi sahibi olmayan halkımızı bilinçlendirmek amacıyla "Doğal Afet Bilinçlendirme Eğitimleri" düzenliyoruz dedi

Cephanelik Spor Kompleksinin yanındaki 3 bin 773 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen 17 Ağustos İzmit Deprem Müzesi Dokümantasyon ve Eğitim Merkezi'nin Türkiye'de ilk olduğunu söyleyen Başkan Doğan, "17 Ağustos Depremi'ni unutmamak, unutturmamak ve İzmit başta olmak üzere ülkemizin bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, yeni nesillerin depreme bilgi ışığında hazır olmasını sağlamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Deprem Müzesi, yakın tarihimize ışık tutacak ve geleceğe miras kalacak değerli bir anıt yapı olma özelliğini de taşıyacak. Burada başta İzmitli vatandaşlarımız olmak üzere Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelecek ziyaretçilere ev sahipliği yapacağız. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalardaki tek amacımız olası bir deprem felaketinde aynı acıların ve kayıpların bir daha yaşanmamasıdır. Bizler gerek eğitimler, gerekse teknik denetimler ile depreme yönelik bir takım önlemler alıyoruz. Halkımızın da bu konuda duyarlı olması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

