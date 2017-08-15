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Mersin Büyükşehir Belediyesi, görünür belediyeler arasına girdi



MERSİN (İHA) - İzlemedeyiz Derneği tarafından verilen görünür belediye sertifikası Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin oldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mersin.bel.tr alan adındaki internet sitesi görünürlük değerlendirmesinden olumlu sonuç aldı. Mersin Büyükşehir Belediye'sinin, ulaşılabilirlilik ve bilgi paylaşımı alanlarında olumlu bir örnek teşkil ettiği, Mersinlilerin Belediye çalışmalarını hızlı ve verimli bir şekilde takip edebildiği, yapılan proje ve harcamalardan haberdar olabileceği bir internet sitesinin kullanımda olmasının önemi belirtildi. Dernek Başkanı Baybars Örsek, görünür belediye sertifikasının Türkiye'de bir ilk olduğunu, yerel yönetimlerin önceliklerinin arasında vatandaşların kendi belediyeleriyle ilgili tüm bilgilere en hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri olduğunu belirtti. Örsek, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin görünür belediye sertifikasına sahip olmasının bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaların bir göstergesi olduğunu, Burhanettin Kocamaz başkanlığındaki Büyükşehir Belediye'sinin, Türkiye'deki bin 397 belediyenin tamamı için bir örnek oluşturmasını temenni etti.

(KRY-Y)



15.08.2017 14:13:30 TSI

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