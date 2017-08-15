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Seydişehir Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

15 Ağustos 2017 Salı, 14:12
Seydişehir Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor
Seydişehir Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, çevre düzenleme ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.
"Daha güzel bir Seydişehir için çalışıyoruz" sloganıyla çalışmalarına devam eden Seydişehir Belediyesi, çalışmalarını hem merkezde hem de kırsal mahallelerde yürütüyor. Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan merkezde bulunan Yenicami, Karakavak mahallelerinde, kırsalda ise Ortakaraören, Kumluca, Kesecik mahallerinde asfalt kaplama çalışmalarını sürdürürken; bir yandan da Akçalar, Gölyüzü ve İncesu mahallerinde parke taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.
Merkez ve kırsal mahallelere yeni çocuk oyun grupları kazandırmaya devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Hizmetlerimiz kesintisiz olarak merkezden başlayarak kırsala taşıyoruz. İlçe merkezinde ne varsa merkeze uzak mahallelerimizde de o hizmetler yapılıyor. Sıcak asfalt çalışmalarımız, sathı kaplama, parke taş döşeme, park ve bahçelerimizin yapımı devam ederken mevcut oyun gruplarımızın bakım ve onarımları yapılıyor. Daha güzel bir Seydişehir için çalışıyoruz sloganı ile çıktığımız yolda, yeşil alanlar ile hemşehrilerimizin rahat nefes alabilmelerini ve çocuklarımızın nezih ortamlarda tatillerini geçirmelerini hedefliyoruz. Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz, ilçe genelinde hemşehrilerimizden gelen istekler ve yapılan planlamalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.
Seydişehir'in merkez ve kırsal mahallelerinde ihtiyaç olan hizmetleri kazandırabilmek için canla başla çalıştıklarını kaydeden Başkan Tutal, "Gelecek nesillerimiz ve şehrimizin geleceği için kalıcı ve köklü yatırım ve icraatlar yapmamız gerektiğinin bilinci ile yeni projeler üretiyoruz. Başarmak ekip işi, biz çalışanlarımızla ve halkımızla çok uyumlu bir ekibiz" şeklinde konuştu.
(AH-Y)

15.08.2017 14:15:16 TSI
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