Patnos'ta Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı
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Faruk Yavuz
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı.
Açılışta konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Patnos ilçesinin ticari hizmet merkezi olduğunu söyledi.
Vali Elban, "Bugün Patnos Vergi Dairemizin açılışı için burada toplandık. Yaptığımız açılış Patnos ilçemizin büyüklüğü ile ekonomik gücü ile kıyasladığımızda sembolik bir açılış. Ama bu sembolik açılış bir gösterge. Patnos sadece Patnos'a hizmet etmiyor, civarındaki birçok ilçeye de hizmet ediyorsa ekonomik açıdan hizmetler açısından onlara da yetişmeye çalışıyorsa buranın ekonomik ticari hizmet merkezi olduğunu gösteriyor." dedi
Ağrı Defterdarı Mehmet Tural'da Patnos Vergi Dairesi Müdürlüğünün faaliyete geçmesiyle ilçede vergi bilincinin artacağını belirtti.
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk tarafından okunan duanın ardından açılış yapıldı.
(FY-AA-Y)
15.08.2017 14:18:18 TSI
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