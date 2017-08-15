ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Patnos'ta Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı

15 Ağustos 2017 Salı, 14:16
Patnos'ta Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı
Patnos'ta Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı

(Fotoğraflı)

Faruk Yavuz
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı.
Açılışta konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Patnos ilçesinin ticari hizmet merkezi olduğunu söyledi.
Vali Elban, "Bugün Patnos Vergi Dairemizin açılışı için burada toplandık. Yaptığımız açılış Patnos ilçemizin büyüklüğü ile ekonomik gücü ile kıyasladığımızda sembolik bir açılış. Ama bu sembolik açılış bir gösterge. Patnos sadece Patnos'a hizmet etmiyor, civarındaki birçok ilçeye de hizmet ediyorsa ekonomik açıdan hizmetler açısından onlara da yetişmeye çalışıyorsa buranın ekonomik ticari hizmet merkezi olduğunu gösteriyor." dedi
Ağrı Defterdarı Mehmet Tural'da Patnos Vergi Dairesi Müdürlüğünün faaliyete geçmesiyle ilçede vergi bilincinin artacağını belirtti.
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk tarafından okunan duanın ardından açılış yapıldı.
(FY-AA-Y)

15.08.2017 14:18:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ağrı 1970 Spor Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak
YEREL

AĞRI 1970 SPOR ÇAYKUR RİZESPOR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Ağrı'da trafik kazasında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
YEREL

AĞRI'DA TRAFİK KAZASINDA ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Ağrı'da kaçakçılara darbe
YEREL

AĞRI'DA KAÇAKÇILARA DARBE