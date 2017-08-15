YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Patnos'ta Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı

Patnos'ta Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı



(Fotoğraflı)



Faruk Yavuz

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı.

Açılışta konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Patnos ilçesinin ticari hizmet merkezi olduğunu söyledi.

Vali Elban, "Bugün Patnos Vergi Dairemizin açılışı için burada toplandık. Yaptığımız açılış Patnos ilçemizin büyüklüğü ile ekonomik gücü ile kıyasladığımızda sembolik bir açılış. Ama bu sembolik açılış bir gösterge. Patnos sadece Patnos'a hizmet etmiyor, civarındaki birçok ilçeye de hizmet ediyorsa ekonomik açıdan hizmetler açısından onlara da yetişmeye çalışıyorsa buranın ekonomik ticari hizmet merkezi olduğunu gösteriyor." dedi

Ağrı Defterdarı Mehmet Tural'da Patnos Vergi Dairesi Müdürlüğünün faaliyete geçmesiyle ilçede vergi bilincinin artacağını belirtti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk tarafından okunan duanın ardından açılış yapıldı.

(FY-AA-Y)



15.08.2017 14:18:18 TSI

NNNN

