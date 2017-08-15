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Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmaları



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahriye Bayram Başkanlığı'ndaki 34 kişilik ekip, yürütülen kazı çalışmalarında bir çok yeni eser ortaya çıkarıldı.

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Ani Ören Yeri'nde yapılan çalışmları yerinde görmek ve yetkililerden bilgiler almak üzere Kars Valisi Rahmi Doğan, kentte 42 kilometre uzaklıktaki Ani Ören Yeri'ne geldi. Doğan, kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Fahriye Bayram'dan bilgiler aldı.

Bir süre kazı çalışmalarının yürütüldüğü bölgeyi gezen Doğan, yapılan kazı çalışmalarında bir çok tarihi eserin toprak altından çıkardığını belirtti.

Vali Rahmi Doğan, "Dünya Miras Listesi'ne alınan Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalarda birçok yeni eser ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmaları havalar soğuyana kadar devam edecek" dedi.

Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Fahriye Bayram, "Yaklaşık 7 yıldır Ani'de çalışıyoruz. Burada arkadaşlarımız titiz bir şekilde kazı çalışmalarını yürüyor. Özellikle çalışmaların yapıldığı bölgeden çıkan toprağı defalarca elekten geçiriyoruz. Amacımız burada bulunan tarihi eserleri yeniden Türkiye turizmine kazandırmak. Bunun için titiz bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahriye Bayram ile birlikte Ani Ören Yeri'nde tarihi dokuya uygun olarak yapılan yürüyüş alanlarını inceledi. Doğan, yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşası süren sosyal tesislerinde biran evvel tamamlanması için ilgili firma yetkililerine talimat verdi.

(IÇ-AA-Y)



15.08.2017 14:19:08 TSI

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