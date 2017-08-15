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15 Temmuz Parkı çalışmalarında sona yaklaşılıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapılan 15 Temmuz Parkında sona geliniyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün katılımlarıyla gerçekleşen temel atma töreni ile bölgenin en büyük konsept parkı olan Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı projesi inşaatı hız kesmeden sürüyor. İçerisinde survivor macera parkı, çok amaçlı salonlar, kale restorant, 750 kişilik amfi tiyatrosu, 67 adet modern kamelyalı ahşap piknik masaları, üç büyük çocuk parkı, koşu parkuru, bisiklet yolları, iki basketbol ve iki voleybol sahası, fitness alanları, aydınlatma sistemleri, pergola estetik geçiş köprüleri ile yürüyüş yolları ve kafeteryaların bulunduğu park bölgeye değer katacak. Akçakoca halkının hizmetin en güzeline layık olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Çocuk, genç ve yaşlılarımızın faydalanabileceği ve azımsanamayacak kadar büyük konsept bir projeyi Akçakoca'mıza kazandırıyoruz. İlçemizde halkımızın motivasyonun arttırılması noktasında dinlenme, piknik yapma, eğlenme, doğa yürüyüşü, spor ihtiyaçlarının karşılanması gelecek nesillere sağlıklı, yaşanabilir, güzel bir kent bırakma amaçlarına yönelik ilçemizde projelendirilen Kent Park projemizi bu yıl Allah'ın izniyle hizmete açmayı planlıyoruz. Bu park hizmete açılmasıyla birlikte bölge insanının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek aynı zamanda yerli, yabancı turistlere de hitap edebilecektir. Şehir insanı için yeni bir yaşam merkezi haline gelecek olan çok amaçlı rekreasyon alanında çevrenin doğal yapısına uygun peyzaj tasarımı ile insanlar rahatlıkla yürüyüş ve spor yapabilecek, aynı zamanda da dinlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir yer olacak" dedi.

(TT-RFK-Y)



15.08.2017 14:20:28 TSI

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