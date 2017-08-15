YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TSO Başkanı Selehattin Ekicioğlu'ndan Tarım ve Hayancılık Fuarına davet

TSO Başkanı Selehattin Ekicioğlu'ndan Tarım ve Hayancılık Fuarına davet



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bu yıl 4.'sü gerçekleştirilecek Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selehattin Ekicioğlu, fuar açılışına davet etti.

Semt Pazarında yapılacak fuar hakkında açıklamada bulunan Ekicioğlu, üretici ve tüketicinin düzenlenen fuarda biraraya geldiğini ifade etti.

TSO Başkanı Ekicioğlu açıklamasında, "Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı'nın bu yıl 4.'sü nü düzenleyeceğiz. Bu tür fuarlar, günümüz piyasa koşullarında üretici ve tüketici ile alıcı ve satıcıyı birbiriyle buluşturan önemli bir aktivite merkezidir.

Daha önce üç kez düzenlediğimiz Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı konusunda işadamlarımızdan, çiftçilerimizden ve vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Gerçekten de günümüz koşullarında pek çok firmanın karşı karşıya kaldığı sorunlardan biri de üretici ve tüketicinin sınırlı koşullarda iletişim kurabilmesidir.

Düzenlemiş olduğumuz bu fuarlarla giderek zorlaşan rekabet koşulları içerisinde bir yandan üretim teknolojilerini geliştirmek ve diğer yandan da mevcut ve yeni müşterilerine ulaşmak isteyen üreticilerimizi, çiftçilerimizle ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz."dedi

(EÖ-AÖ-Y)



15.08.2017 14:22:06 TSI

NNNN

