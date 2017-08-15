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Çobanlı Köy Konağı açılışa gün sayıyor

15 Ağustos 2017 Salı, 14:20
Çobanlı Köy Konağı açılışa gün sayıyor
Çobanlı Köy Konağı açılışa gün sayıyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim alanlarında hayata geçirdikleri 'Köy Konakları' Projesi ile mahallelerin değerine değer kattıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Köy Konakları Projemiz ile mahallelerimizdeki sosyal yaşamı destekliyoruz" dedi.
Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın, Atakum ilçesindeki 56 mahallenin tamamına eşit hizmet anlayışından hareketle, 55'te 55 proje sözünün içerisinde yer alan Atakum Köy Konakları Projesi, hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar ilçenin birçok mahallesinde hayata geçirilen köy konaklarına, Çobanlı Köy Konağı ile bir yenisini daha eklemeye hazırlandıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Çobanlı Köy Konağı inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
Çobanlı Mahallesi'ne kazandırılan köy konağında incelemelerde bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Çobanlı Mahallesi Köy Konağımızda sona yaklaştık. Çok yakında, kalan çalışmaları da tamamlayarak bu konağımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kısa bir süre sonra açılışını yapmayı planladığımız köy konağımız düğün, sünnet, nişan, çeşitli kurslar ve mahalle toplantıları gibi toplu organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Konağımızın bahçesine ayrıca bir de çocuk oyun grubu ve gençlerimizin güzel vakit geçirebilmeleri için bir spor alanı da yapacağız. Köy Konakları Projemiz sadece bulundukları mahallenin sosyal yaşamını desteklemekle kalmıyor, çevre mahallelerden vatandaşlarımızın da ortak buluşma noktası haline geliyor. İlçemizde bulunan 56 mahallenin tamamına eşit hizmet etmek en büyük hedefimiz. Çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Atakum'da vaat yok, icraat var"
Atakum ilçesinin eksiklerinin birer birer giderildiğini ifade eden Başkan Taşçı, "Son üç yılda Atakum'da çok şey değişti. Her geçen gün daha da yaşanabilir bir kent inşa ediyoruz. Kilitli taş parke döşeme başta olmak üzere yol çalışmalarında on yıllardır yapılamayanı üç yıla sığdırdık. Hayata geçirdiğimiz her proje ile Atakum her geçen gün daha da yaşanabilir bir kent olmaya devam ediyor. 55'te 55 proje sözümüzün içerisinde olmayan, ekstradan hayata geçirdiğimiz birçok projemiz, planlamasını bitirdiğimiz ve halkımızla buluşturmak için sabırsızlandığımız projelerimiz var. Hayal yok, vaat yok. Atakum ilçesinde proje var, icraat var, sözümüzü tutmak var" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

15.08.2017 14:22:19 TSI
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