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10 bin gönüllü turizm elçisi Kayseri'de

15 Ağustos 2017 Salı, 14:22
10 bin gönüllü turizm elçisi Kayseri'de
10 bin gönüllü turizm elçisi Kayseri'de

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ÖSYM tarafından yapılan ve Erciyes, Abdullah Gül ile Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinin ilgili fakültelerinde okumaya hak kazanarak kesin kayıt için ilimize gelen Üniversite öğrencilerine ' İlimize hoş geldiniz, sizler Kayseri'yi seçmek ile şanlısınız ' dedi.
Turizm elçilerimizsiniz
Kayseri Üniversitelerinde okumak için gelen öğrencilerin ailelerine merak etmemelerini çünkü çocuklarının Kayserililere emanet olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin aynı zamanda tarihi geçmişe ışık tutan, zengin kültür ve folklor değerleri olan, planlı yerleşimi modern şehirciliği ile misafirperver halkı bağrında yaşayan bir ilde yaşamaya hak kazandıklarını söyledi.
Kayseri üniversitesini tercih ettiğiniz için
Kayseri'nin planlı yerleşimi ile şehircilik açısından örnek gösterilen bir ANADOLU BÖLGE ŞEHRİ olduğunu, hava, kara ve demiryolu ulaşım ağına sahip olup şehirlerarası taşımacılığının kolay gerçekleştiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bilgi birikimi ve zorlu bir çalışma isteyen bir sınavı kazanmalarından ve Kayseri'yi tercih etmelerinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)

15.08.2017 14:24:24 TSI
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