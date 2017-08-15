Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı
(Fotoğraflı)
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolu Müftülük Caddesi'nde seyir halindeki 56 BA 680 plakalı minibüs, aynı istikametten dönen 56 KB 239 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(MND-MP-Y)
15.08.2017 14:29:47 TSI
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