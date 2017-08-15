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Bozulan kaldırımlara anında müdahale



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi ekipleri, ilçenin çeşitli bölgelerinde kırılan ya da zarar gören kaldırımlara anında müdahalede bulunarak değişimini sağlıyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda ve ekipler tarafından tespit edilen alanlardaki eksikliklere de anında müdahalede bulunuluyor. Ekipler son olarak ilçe genelinde kırılan ya da zarar gören kaldırımları yeniledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Kırılan ya da zarar gören kaldırım taşlarını yenilerken, yenileme sonrasında da boyayarak daha güzel görünüme kavuşmasını sağlıyoruz. Çalışmalarımız, ilçe genelinde belirli periyot eşliğinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

(UK)



15.08.2017 14:39:11 TSI

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