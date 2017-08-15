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Yıl-Mek yeni öğrencilerini bekliyor



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (YIL-MEK) 2017-2018 eğitim yılı kayıtları 1 Eylül'de başlıyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik alanında önemli bir hizmet olarak hayata geçirilen YIL-MEK yeni eğitim sezonuna hazır. Vatandaşları meslek sahibi yapan ve hobilerinde kişisel gelişimlerine katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları; mesleki eğitim, müzik, yabancı diller, hobi - sanat, mefruşat, konfeksiyon ve el işçiliği alanlarında eğitimler vererek kursiyerlere yeni ufuklar kazandırıyor. Aralarında diksiyon, tiyatro, halk müziği, ney, bağlama, İngilizce, Osmanlıca, Arapça, ebru, hat, tezhip, çini, iğne oyası, el nakışı, kazaz, filografi, altın ve gümüş işleme, minyatür, taş baskı, web tasarım, autocad ve grafik animasyonun da olduğu kurslar toplam 85 branşta ve 46 merkezde düzenlenecek. Yıldırım Belediyesi, YIL-MEK bünyesinde yer alan okul öncesi eğitim sınıfları ile de 4, 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklara ücretsiz olarak verdiği okul öncesi eğitim hizmetini bu yıl da 37 mahallede sürdürecek.

Meslek edindirme kurslarına kayıt yaptırmak isteyen kursiyer adayları ve çocuklarının okul öncesi eğitim sınıfları ile geleceğe daha güvenle bakmasını isteyen aileler, 1 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilir ve Barış Manço Kültür Merkezi'nde bulunan YIL-MEK birimine giderek tamamı ücretsiz olan kurslara ve okul öncesi eğitim sınıflarına kayıtlarını yaptırabilirler.

Donanımlı fertler yetiştirmenin toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından hareketle insanlarımızın kişisel gelişimlerine değer katacak hizmetler üretiyoruz. Belediyemiz bünyesinde düzenlediğimiz ve geçtiğimiz eğitim yılında 13 bin 240 kursiyerin sertifika almasını sağlayan ücretsiz YIL-MEK kurslarıyla tüm vatandaşlarımız meslek sahibi olabilir ve hobiler edinebilirler. Ayrıca kadınlarımız hazırladıkları ürünleri YIL-KA (Yıldırım Kadın Girişimcilik Kooperatifi) aracılığı ile satabiliyorlar. Geleneksel sanatları ve teknolojik çalışmaları, yabancı dilleri ve müzik faaliyetlerini kapsayan 85 branşta düzenlenecek kurslarımıza tüm Bursalı hemşehrilerimizin katılımını bekliyoruz" diye konuştu.

(MŞ)



15.08.2017 14:41:25 TSI

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