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Yüreğir Belediyesi'nden Doğankent'e sağlık merkezi

15 Ağustos 2017 Salı, 14:40
Yüreğir Belediyesi'nden Doğankent'e sağlık merkezi
Yüreğir Belediyesi'nden Doğankent'e sağlık merkezi
- Başkan Çelikcan: "Sağlıkta kaliteyi artırıyoruz"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi, ilçedeki sağlık yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Doğankent Aile Sağlığı Merkezi, Semt Polikliniği, 112 Acil Servis inşaatı hızla devam ediyor. Sağlık merkezi inşaat alanında incelemelerde bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Sağlıkta kaliteyi her geçen gün artırdık, artırmaya devam ediyoruz" dedi.
Yüreğir Belediyesi tarafından inşasına başlanan Doğankent Aile Sağlığı Merkezi, Semt Polikliniği, 112 Acil Servis noktasında çalışmalar devam ediyor. Sağlık merkezi inşaat alanında incelemelerde bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
560 metrekare alan üzerine projelendirilen sağlık merkezi 7 adet muayene odası, acil müdahale odası, 2 adet laboratuar, radyoloji odası, 2 adet aşı ve bebek izleme odası ile 7 gün 24 saat hizmet verecek. 2017 yılı sonuna kadar tamamlanıp hizmete açılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilmesi planlanan Doğankent Aile Sağlığı Merkezi konumu itibarıyla bölge sakinlerinin sağlık alanında önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak.
AK Parti iktidarı ile Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da devrim niteliği taşıyan adımlar atıldığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan "Sağlıkta kaliteyi artırdık, artırmaya devam ediyoruz. Başta genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren sağlıkta çok önemli değişim ve dönüşümün mimarı oldular. İlaç kuyruklarını, yürek sızlatan eski Türkiye tablosunu hepimiz hatırlarız. Sigortanız yoksa hastaneler yüzünüze bakmazdı. Biçare insanımız hastanelerde rehin kalırdı. Şimdi artık yüzler gülüyor hamdolsun. Memleketimizin dört bir yanında 5 yıldızlı otel standartlarında hastanelerimiz vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Adana'mız, Yüreğir'imiz de sağlık alanındaki bu değişim ve dönüşümden nasibini alıyor" şeklinde konuştu.
(ELF-Y)

15.08.2017 14:43:26 TSI
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