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Osmangazi'den her mahalleye modern pazar yeri



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi ile altın çağını yaşayan Demirtaş bölgesi yeni bir pazar yerine kavuşuyor.

Osmangazi Belediyesi, gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için Demirtaş bölgesine yeni bir açık pazar yeri inşa ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar yerinde 150 tezgah yer alacak. Otoparkı, zabıta noktası, mescidi ve tuvaletleri ile esnaf ve vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak olan Demirtaş Açık Pazar Yeri, alışverişe de konfor getiren bir tesis olacak. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde pazar günleri sokak arasına kurulan mevcut semt pazarı bu tesise taşınacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, inşaat çalışmaları devam eden Demirtaş Açık Pazar Yeri'nde incelemelerde bulundu. Bulundukları bölgeyi cazibe merkezi haline getiren yatırımlar yaptıklarının altını çizen Başkan Dündar, "Hızla büyüyen ve gelişen Demirtaş bölgesine yeni bir açık pazar yeri inşa ediyoruz. 3 bin 500 metrekare alana inşa ettiğimiz bu pazar yeri 150 esnafımıza hizmet verecek. 500 metrekare otoparkı, zabıta noktası, mescidi ve tuvaletleri ile hem pazarcı esnafımız hem de vatandaşlarımız adına güzel bir tesis olacak. Nüfusun hızla artış gösterdiği bu mahallemizde inşasına başladığımız pazar yeri, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Pazar alanının bitmesiyle birlikte sokak arasına kurulan semt pazarını buraya taşıyacağız. Sokak arasında kurulan bu pazar, bölgede trafik sıkışıklıklarına sebep oluyor" dedi.

(MŞ)



15.08.2017 14:44:12 TSI

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