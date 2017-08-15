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Bingöl'de,hak sahipliği çalışmaları tamamlandı



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2015 yılında Kiğı ilçesinde meydana gelen depremin ardından başlatılan hak sahipliği çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Temmuz ayı faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

3 Aralık 2015'te Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hak sahipliği çalışmalarının tamamlandığı belirtilen raporda, "Kiğı, Adaklı, Yedisu, Yayladere ilçeleri ve Sancak Beldesinde hak sahipliği çalışmaları tamamlanmış olup itiraz eden afetzedelerin itirazları değerlendirilmiş alınan komisyon kararları imza aşamasındadır" denildi.

Saray Mahallesinde bulunan 250 hak sahibinin afet konutlarının tapu problemlerinin çözüldüğü ve hak sahiplerinin yüzde 90'ına tapularının teslim edildiği ifade edilen raporda ayrıca, "Evini yapana yardım programı kapsamında Solhan ilçesi Arakonak Beldesinde 11 adet konutun yapım işi devam etmekte olup, Yedisu İlçesi Kabaoluk Mahallesinde 24 adet afet konutuna henüz başlanmamıştır. İmar uygulaması işinin bitimine müteakip yapımına başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

(YA-HİV-Y)



15.08.2017 14:47:12 TSI

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