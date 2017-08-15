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Başkan Taşçı: "Bakan Demircan bizim şansımız"

15 Ağustos 2017 Salı, 14:49
Başkan Taşçı: "Bakan Demircan bizim şansımız"
Başkan Taşçı: "Bakan Demircan bizim şansımız"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ı makamında ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Her alanda değişen ve gelişen Atakum ilçesinin, sağlık yatırımlarıyla da güçlenmesi için durmaksızın çalışıyoruz. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bu anlamda bizim için büyük bir şans" dedi.

"Sağlık yatırımları noktasında çalışma halindeyiz"
Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ı makamında ziyaret etti. Atakum İlçesinde planlanan sağlık yatırımlarının konuşulduğu ziyarette, Başkan Taşçı, Bakan Demircan'a ilçede yatırım yapılabilecek alanlar hakkında bilgi verdi. Atakum ilçesine kazandırılacak olan hastane başta olmak üzere birçok sağlık yatırımıyla ilgili düğmeye basıldığını söyleyen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Atakum ilçesine kazandırmayı planladığımız sağlık yatırımları noktasında çalışma halindeyiz. Bu çalışmalarımız kapsamında ziyaretime gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın, ilçeye kazandırılması planlanan sağlık yatırımları noktasındaki özverisi de bizleri son derece mutlu ediyor" diye konuştu.

Atakum'da sağlık atılımı
Atakum ilçesinin her yönden gelişmesi ve bu gelişim ile doğru orantılı olarak değişmesi için ciddi bir mücadele içerisinde olduklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemizin öncelikli eksikliklerinin giderilmesi için çalışıyoruz. İlçemizin değişen ve gelişen yapısını daha da güçlendirmek için dur durak demiyoruz. Bu kapsamda ilçemizde, devlet imkanlarıyla sağlık hizmeti veren bir hastanenin olmayışı ciddi bir eksiklikti. Bu eksikliğin giderilmesi için başlattığımız girişimler, aldığımız sonuçlar neticesinde önümüzdeki ayın sonlarında Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binasını ilçemize kazandırmış olacağız. Yetinmiyoruz. Daha kapsamlı ne yapabiliriz diye, Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan ile bir araya gelerek olabilecek sağlık yatırımları ve alanlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundum. Bütün amacımız, ilçemizin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da hızla gelişmesi" şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya ziyaretinin anısına bir hediye takdim ederken, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da, Bakan Demircan'a hayırlı olsun hediyesi verdi. Başkan Taşçı, Bakan Demircan'a Atakum ilçesinde planlanan sağlık yatırımlarından dolayı teşekkür etti.
(SAM-SLH-Y)

15.08.2017 14:51:18 TSI
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