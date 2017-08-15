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KMÜ ile Karaman SMMMO arasında işbirliği



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) arasında karşılıklı işbirliği konusunda fikir birliğine varıldı.

KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner'in makamında gerçekleştirilen görüşmeye SMMMO Başkanı Okhan Tolga Sayan ve SMMMO Sekreteri Muhasip Mehmet Güneş Dinçer, KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İdris Nebi Uysal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat Öz ve İşletme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal Erdemir katıldı. Yapılan görüşmede Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Üner, KMÜ olarak SMMMO üyelerine insan kaynağı ve mekan desteği, üniversite yerleşkesi ve kütüphanelerinden yararlanma, kariyer hizmetleri sunma, toplantı ve hizmet içi eğitimler düzenleme gibi farklı konularda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ayrıca görüşmede üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve öğrencilere staj imkanlarının sunulması konularında da görüş birliğine varıldı.

(MD-AH-Y)



15.08.2017 14:55:38 TSI

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