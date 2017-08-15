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Başkan İsmail Baran BBP'li heyeti ağırladı

15 Ağustos 2017 Salı, 14:55
Başkan İsmail Baran BBP'li heyeti ağırladı
Başkan İsmail Baran BBP'li heyeti ağırladı

(Fotoğraflı)

Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve beraberindeki heyet, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ı makamında ziyaret etti.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar ve kısa süre önce BBP Körfez İlçe Başkanlığı görevine getirilen Şahin Adal'ı makamında ağırladı. BBP İl Başkanı Serhat Duyar, uzun zamandır ziyareti planladıklarını belirterek, "İlçe teşkilatımızdaki yeni yapılanma sonrası birlikte ziyareti gerçekleştirelim istedik" dedi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Körfez'de 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında oluşan 'Yenikapı ruhunun' devam ettiğini belirtti. Başkan Baran, "Türkiye zor bir bölgede cennet bir ülke. Gelişmemizi, büyümemizi istemeyen düşmanımız çok. Her türlü oyun oynanmaya çalışıyor ama milletimiz çok şükür buna izin vermiyor" diye konuştu.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede hayata geçirilen projeler hakkında da BBP'li heyete bilgiler aktardı. Eski belediye binasının bulunduğu alandaki üniversite inşaatında kaba kısmın bitmek üzere olduğunu belirten Başkan Baran, Hereke ve İlimtepe'de hayata geçecek yeni üniversitelerle birlikte Körfez'in ilim kenti olma yolunda önemli bir yol kat edeceğini belirtti. Görüşme daha sonra karşılıklı görüş alışverişi şeklinde devam etti.
(GY-Y)

15.08.2017 14:57:28 TSI
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