Bozanın yazı, kışı yok

Murathan Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Soğuk algınlığına iyi geldiği için genellikle kışın tercih edilen bozaın, yazın da tüketildiğinde bir çok rahatsızlık için şifa olabileceği belirtiliyor.

Mayalı bir içecek olan ve içinde bir çok vitamini barındıran boza, yaz aylarında da müşterisiz kalmıyor. Buna rağmen kış aylarındaki hareketliliği yaz aylarında göremediklerini aktaran bozacı Necati Aslan, "Vatadaşlarımız arasında bozanın soğuk algınlığına iyi geldiği kanaati hakim. Bu sebeple yazın satışlarımızda ufak çaplı bir düşüş oluyor. Ancak boza, her zaman müşterisini bulur. Gurbetçilerimiz bu aylarda çok yoğun ilgi gösteriyor. İçinde bir çok vitamini barındıran bozanın aslında yazı, kışı yok. Her mevsim bünyeye şifa olan bir içecek. Yazın tüketildiğinde de vücudu diri tutar, metabolizmayı dengeler" ifadelerini kullandı.

Bozanın zorlu bir üretim sürecinden geçtiğini ve işletmelere ancak 4 gün sonra gelebildiğini söyleyen Aslan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu lezzeti müşterilerimize aslında çileli bir yolculuk sonrası ulaştırabiliyoruz. Boza, mayalı bir içecek olduğu için işlem süresi biraz uzuyor. Daha sonra şekerlenme aşaması yine belli bir zaman alıyor. Ancak kaliteli bir boza için bunlar üstesinden gelinebilecek aşamalar. Öte yandan her bozanın da aynı tadı vereceğini düşünmek yanlış. Bozada kalite çok önemli bir unsurdur. Bunun için bilindik yerlerden boza almaya gayret gösterilmesi daha güzel olur."

15.08.2017 14:57:56 TSI

