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Muş'ta elma hasadı başladı

15 Ağustos 2017 Salı, 14:57
Muş'ta elma hasadı başladı
Muş'ta elma hasadı başladı

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş merkeze bağlı Akpınar köyünde yetiştirilen elmaların hasadına başlandı.
Yaklaşık 40 yıldır sebze ve meyve yetiştirdiğini ifade eden Ferhat Aşar isimli çiftçi, il merkeziyle Varto, Hasköy ve Korkut ilçelerinin sebze ve meyve ihtiyacının yüzde 50'sini karşıladıklarını söyledi. Barajların faaliyete girmesinin ardından verimin arttığını ifade eden Aşar, "Geçmişte, Murat Nehri çamurlu ve sıcak akıyordu. Alparslan-1 Barajı tamamlandıktan sonra Murat Nehri temiz ve soğuk olarak akıyor. Nehir soğuk aktığı zaman bölgede klima etkisi oluşturuyor ve verimin artışı yaşanıyor. Alparslan-2 Barajı tamamlandığı zaman, verimin daha da artmasını bekliyoruz. Buralar yeşillenecek, sebze ve meyvecilik daha da artacaktır" dedi.
Hasadını yaptıkları yazlık elmaları Muş-Varto karayolu üzerine kurdukları tezgahlarda satışa sunduklarını belirten Ferhat Aşar, "Ağaçlarda topladığımız elmaları yol kenarlarına kurduğumuz tezgahlarda satıyoruz. Bir kısmını ise toptan olarak marketlere satıyoruz" diye konuştu.
(NA-MSA-Y)

15.08.2017 15:00:08 TSI
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