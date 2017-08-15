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Kavak'a MOBESE kuruluyor

15 Ağustos 2017 Salı, 15:00
Kavak'a MOBESE kuruluyor
Kavak'a MOBESE kuruluyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Kavak ilçesinde 43 farklı noktaya kurulacak olan MOBESE sistemi çalışmaları başladı.
Emniyet ve jandarma güçlerinin, suç ve suçluyla mücadele ederken, personel ve araç sayısı gibi konularda büyük önem arz eden MOBESE sistemi Kavak'ta 43 farklı noktaya kurulmaya başlandı. 10 adet 360 derece kamera ve 33 adet sabit kamera olmak üzere toplamda 43 adet kamera sistemi kurulacağını bildiren MOBESE sistemi kurulumu yapacak heyet, çalışmaların çok kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

"Kavak artık daha güvenli"
İlçenin çok daha güvenli bir yer haline gelebilmesi için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemizde proje bazlı çalışmaların yanı sıra güvenliği de en üst seviyede tutabilmek ve emniyet güçlerimizin işlerini kolaylaştırabilecek kamera sistemlerinin kurulumu konusunda belediye olarak gerekli tüm desteği vermeye hazırız. Amacımız daha güzel ve yaşanılabilir bir Kavak. İlçemize 10 adet 360 derece kamera ve 33 adet sabit kamera konulacak bu kameralar Kavak Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 24 saat kontrol altına alınacak. Bu sayede ilçemizde yaşanabilinecek herhangi bir olumsuzluğu önceden tespit edebilme ve yaşanılan bir olumsuzluğunda suçlularını anında bulabilme adına büyük bir adım atılmış olacak" ifadelerinde bulundu.
(SAM-SLH-Y)

15.08.2017 15:02:27 TSI
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