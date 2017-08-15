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Düğünde çıkan kavgaya polis müdahale etti



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir düğün töreninde yaşanan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi TOKİ'lerde gerçekleştirilen bir düğün töreninde bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ederek kavgayı bitirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



15.08.2017 15:05:27 TSI

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