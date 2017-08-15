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Konserde karpuzlu doğum günü sürprizi

15 Ağustos 2017 Salı, 15:03
Konserde karpuzlu doğum günü sürprizi
Konserde karpuzlu doğum günü sürprizi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri onuruna organize edilen konserde sahne alan ünlü şarkıcı Soner Olgun'un eşi Özlem Olgun'un doğum gününü üzerinde mumlar bulunan karpuzla kutladı. Soner Olgun'la aynı sahnede düet yapan Özlem Olgun, hayatının en güzel doğum günü sürprizini Adana'da yaşadığını belirtip, bir nefeste karpuzun üzerindeki tüm mumları söndürdü.

'Adana'nın karpuzu her şeye değer'
Kızıldağ Yaylası'nda sahne alan Soner Olgun, canlı performansında meydanı dolduran binlerce hayranını coşturdu. Kokusu, aroması, lezzeti ve rengiyle ünlü Adana karpuzunun tüketimini arttırmak için tanıtım filmi çeken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu konserde de karpuzu öne çıkardı. "Adana'nın karpuzu her şeye değer" sloganıyla yürütülen kampanyada 120 ton karpuzu hemşehrilerine ücretsiz ikram eden Başkan Sözlü, Soner Olgun'la aynı sahneyi paylaşan Özlem Olgun'un doğum günü olduğunu öğrenince, üzerinde mumlar bulunan karpuzu hazırlatıp, sürpriz yaptı.

'Adana'da böyle olur doğum günü'
Orkestra doğum günü şarkısını seslendirirken, Özlem Olgun mumları bir nefeste söndürdü. Konseri seyreden Adanalılar da Özlem Olgun'u alkışlarla ödüllendirdi. Başkan Sözlü ve ailesinin rol aldığı kısa filmi izlediğini ve çok beğendiğini söyleyen Soner Olgun, "Adana'da böyle olur doğum günü. Helal olsun. Bundan sonra bırakın gazlı, mazotlu içecekleri Adana karpuzu yiyin" dedi.
Soner Olgun ve Özlem Olgun, Başkan Sözlü'ye nazik jestinden dolayı teşekkür etti. Özlem Olgun, hayatının el güzel doğum gününü Adana'da kutladığını dile getirdi. Başkan Sözlü doğum günü anısına sanatçıya el dokuması Saimbeyli kilimi ve çiçek buketi hediye edip, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diledi. Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ise Soner Olgun'a tarihi Varda Köprüsü'nün tablosunu armağan etti. Soner-Özlem Olgun çifti, kutlamanın ardından hareketli şarkılarla konserini sürdürdü.
(ELF-Y)

15.08.2017 15:05:29 TSI
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