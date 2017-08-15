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Darıca kültürleri buluşturdu



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, Türkiye'nin tüm renklerini ilçede bir araya getirdi.

Darıca'da 2007 yılında 7 dernekle başlayıp bu yıl 41 derneğin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler marka haline geldi. 2-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında yaklaşık bir buçuk ay boyunca Türkiye'nin değişik şehirlerinden yüzbinlerce insan, Darıca sahilinde bir araya geldi. Siyasi partilerin milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakam ve sivil toplum temsilcileri de Darıca'da kendi hemşerileri ile bir araya geldiler.

Darıca ve Kocaeli'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan etkinliklerde 41 ilin kültürü Darıca sahilinde temsil edildi. Horondan halaya, yöresel oyunlardan, şarkı, türkü ve folklör gösterilerine kadar, Türkiye'nin tüm gelenek ve görenekleri ile yöresel lezzetler Darıca sahilinde sergilendi. Her akşam farklı bir ilin güzelliklerini tanıma fırsatı bulan bölge halkı, etkinlikler boyunca adeta sahile akın etti.

Hain darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz akşamı Darıca Kent Meydanı'nda şehitler anısında özel bir program da düzenleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, sabaha kadar ilçe halkı ile temsili nöbet tuttu. Etkinliklerde Başkan Karabacak tarafından yapılan konuşmalarda, tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan vurgusu yapıldı.

Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen şehit haberlerinin ardından Amasyalılar, Diyarbakırlılar ve Ankaralılar Gecesi ile birlikte Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Final programı şehit haberlerinin ardından iptal edilirken, final gecesinde şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okutulup lokma dağıtıldı.

(GY-Y)



15.08.2017 15:07:00 TSI

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