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Sivas'ta 17 adet yeni 'Hobbit Evi' yapılıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Belediyesi tarafından Paşabahçe'ye yapılan ve 'Hobbit Evi' olarak bilinen yamaç evleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yapımı tamamlanan 6 evin ardından 17 adet yeni evin yapılması için çalışmalar başladı.

Sivas Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak yapıma başlanan 17 adet yeni yamaç evi projesini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın, ekiplerden çalışma hakkında bilgi alarak projeyi Kasım ayına kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeni projeyle birlikte toplamda 23 adet yamaç evi olacağını kaydeden Başkan Aydın,"Yapılan yamaç evlerimize gösterilen ilgi bizi mutlu ediyor ve ilave çalışmalar için bizi teşvik ediyor. İnanıyorum ki, bütün yamaç evleri tamamlandığında burası ayrı bir cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

Paşabahçe'nin büyük bir turizm potansiyeli olduğunu dile getiren Başkan Aydın,"Yıllar içerisinde buraya daha farklı zenginlik katan ilave çalışmalarımız olacak. Bu sene 5. etap olarak 70 dönüm alanda çalışmamızı tamamladık. Bu kısımda bir de sosyal tesis projemiz vardı, bunun da ihalesini gerçekleştirip temel atma aşamasına getirdik. Paşabahçe Türkiye'nin en nezih, en kaliteli, en özel mesire alanıdır." şeklinde konuştu.

Paşabahçe yamaçlarına inşa edilen yamaç evlerinde mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası bulunuyor. 65 metrekare olarak yapılan evlerin sayısı ilerleyen dönemlerde etaplar halinde talebe göre 100'e kadar çıkarılacak.

(UY-Y-)



15.08.2017 15:10:06 TSI

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