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İzmit'te kurbanlıklar pazara iniyor



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - İzmit'te kurbanlıklar 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren pazara inmeye başlıyor.

Zabıta Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, yurdun dört bir yanından gelen satıcılar kurbanlıklarını İzmit Belediyesi'nin Solaklar yolu üzerindeki Modern Hayvan Pazarı'nda satışa sunacaklar. Yetkililer, Modern Hayvan Pazarı'nda her türlü önlemin alındığını belirterek, "Türkiye'nin en modern hayvan pazarı şehrimizde bulunuyor. Eskiden oldukça ilkel ortamlarda satış yapan vatandaşlar, geçtiğimiz yıldan itibaren Büyükşehir Mezbahası yanındaki pazardan yararlanmaya başladı. İzmit'te kurban satışları sadece yaklaşık 20 dönüm üzerine kurulan Modern Hayvan Pazarı'nda yapılabilecek" dediler.

Mahalle aralarında kurbanlık satışının yasak olduğunu hatırlatan yetkililer, "Modern Hayvan Pazarı'nda yurdun dört bir yanından gelen satıcılar yaklaşık 3 bin büyük ve küçükbaş hayvanı satacak. Vatandaşlar, hiçbir sağlık riski taşımayan pazardan kurbanlıklarını gönül rahatlığı içinde alabilecekler. Kurban pazarının mezbahanın hemen yanında olması kurban kesecek vatandaşlar için de büyük kolaylık sağlamaktadır" ifadelerini kullandılar.

Yetkililer, 2017 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe istinaden, dişi hayvanların kurban pazarına ve kurban kesim alanlarına kesinlikle alınmayacağına da söylediler.

Öte yandan Modern Hayvan Pazar alanı vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda kurbanlık hayvan alışverişini yapması için baştan sona ilaçlandı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilaçlamada İzmit Belediyesin Zabıta ekipleri de hazır bulundu. İlaçlama ve dezenfeksiyon çalışmasının düzenli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.

(GY-Y)



15.08.2017 15:11:34 TSI

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