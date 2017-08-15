YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kars'ta cami çocuk buluşması

Kars'ta cami çocuk buluşması



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars genelinde açılan Kuran Kursları giden bin öğrenci, "Cami Çocuk Buluşması"nda Evliya Camii'nde bira araya geldi.

Kars İl Müftüsü Mehmet Genç'inde hazır bulunduğu etkinlikte Kuran kurslarına giden öğrenciler, kendi programlarını kendileri sundu. Çeşitli etkinlikler yapıldı.

Evliya Camii'nde düzenlenen programda konuşan İl Müftülüğü Şube Müdürü Vekili İshak İşçi, "2017 yılı Cami Çocuk Buluşması, Evliya Camii'nde gerçekleşiyor. Kars'ın manevi mimarı Ebul Hasan Harakani yolunda Evliya Camii'yi tercih etmemizin sebebi elbette ki manevi mimar oluşu, buranın maneviyatının yüksek oluşundan kaynaklı, yaklaşık bin öğrencimiz Yaz Kuran Kurslarında kayıtlı, 9 haftadır eğitime devem eden öğrencilerimiz bugün itibariyle artık sona doğru yaklaşıyoruz. Cuma günü kurslarımız son bulacak. Bugün cami çocuk buluşması yaptık" dedi.

Çiftçi, "Sunuculuklarını kendileri yapıyorlar, programlarını kendileri hazırladılar. İlahiler, skeçler, piyesler, Kuran okumaları ve bir sürü etkinliklerini çocuklar sergileyecekler.

Dolayısıyla biz bundan sonraki aşamada da Kars ilimizin de bu gibi faaliyetlerin daha fazla artması yönünde çaba sarf ediyoruz. Müftülük olarak, Kars İl Müftülüğü olarak inşallah maksat hasıl olmuştur. Bu çocukları kazanmamız gerekiyor. İmanlı bi nesil yetiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

(IÇ-Y)



15.08.2017 15:12:53 TSI

NNNN

