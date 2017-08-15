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Cami çocuk buluşması gerçekleşti



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Müftülüğünün yaz Kur'an kurslarına katılan yüzlerce çocuk, Camii Kebir'de düzenlenen programda buluştu.

Camii-Çocuk Buluşması Programı, Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Şen, din gönüllüsü hocalar ve yaz kurslarında eğitim gören kuran sevdalısı çocukların katılımıyla Cami-i Kebir'de yapıldı. Program, Dede Paşa Kuran Kursu öğrencisi Yusuf İlhan'ın Kuran tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Yavuz Karabayır yaptı. İl Müftüsü Karabayır konuşmasında, "Gözümüzün nuru olan çocuklarımızı yetiştiren hocalarımızı ve anne-babalarını tebrik ediyor, programa katılan çocuklarımıza, onları yetiştiren hocalarına ve anne-babalarına, vali yardımcımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Programda, Yeni Mahalle Camii yaz kursu öğrencileri Efendimiz (s.a.v.)'e salat u selam okudular. Daha sonra Ulu Camii yaz kursu öğrencisi İbrahim Kuşçu , "Merhamet" konulu vaazını yaptı. Program, Bilal-i Habeşi Camii yaz kursu öğrencilerinin okuduğu "Sen Muhammed Mustafa'sın" ilahisi, Merkez Kız Kuran Kursu öğrencisi Nisa Özalp'in okuduğu "Kırk Yaşındasın" şiiri, Ulu Camii yaz kursu öğrencisi Ahmet San'ın irad ettiği "Peygambere İman ve İtaat" konulu hutbe ve Merkez Kız Kuran Kursu öğrencilerinin okuduğu ayet-i kerime meali ile devam etti. Camii-Çocuk Buluşması Programı, Recep Demir Kuran Kursu öğrencisi Yusuf Taş'ın yaptığı dua ile sona erdi. Programdan sonra, Gönüllü Gençler öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

(FG-AA-Y)



15.08.2017 15:13:24 TSI

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