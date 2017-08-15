Otogar çevresi yeniden şekilleniyor
(Fotoğraflı)
Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi şehir merkezinde gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak Otobüs terminalinde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen bu çalışmalarla bölge il dışından gelen ve şehir dışına seyahat edecek vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılar hale gelecek.
Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Yıllardan beri atıl durumda olan bu alanın projesini yıl içerisinde çizerek çalışmalarımıza başladık. Bu bölgeyi il dışından gelen misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edeceğiz. Kamelyalar, süs havuzları, yeşil alanlar, yürüyüş yollarıyla donatacağımız bu alandaki çalışmalarımızı yaklaşık bir ay içerisinde tamamlayacağız." Dedi.
(FG-AA-Y)
15.08.2017 15:13:55 TSI
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