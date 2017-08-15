YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Otogar çevresi yeniden şekilleniyor

Otogar çevresi yeniden şekilleniyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi şehir merkezinde gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak Otobüs terminalinde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen bu çalışmalarla bölge il dışından gelen ve şehir dışına seyahat edecek vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılar hale gelecek.

Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Yıllardan beri atıl durumda olan bu alanın projesini yıl içerisinde çizerek çalışmalarımıza başladık. Bu bölgeyi il dışından gelen misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edeceğiz. Kamelyalar, süs havuzları, yeşil alanlar, yürüyüş yollarıyla donatacağımız bu alandaki çalışmalarımızı yaklaşık bir ay içerisinde tamamlayacağız." Dedi.

(FG-AA-Y)



15.08.2017 15:13:55 TSI

NNNN

