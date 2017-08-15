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Kayyum cübbe giyip nikah kıydı

15 Ağustos 2017 Salı, 15:14
Kayyum cübbe giyip nikah kıydı
Kayyum cübbe giyip nikah kıydı

(Fotoğraflı)

Nihat Özbay
VAN (İHA)  Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, ilk defa cübbe giyerek polis memurunun nikahını kıydı.
Kaymakam Vardar, polis memuru Mehmet Kılıç ve Nihal Yıldırım çifti için belediyenin evlendirme dairesinde düzenlenen nikah törenine katıldı. Vardar, belediye başkan vekili olarak kıydığı ilk nikahın hayırlı uğurlu olmasını diledi. Çifte mutluluklar dileyen Vardar, evlik cüzdanını da geline verdi.
(MSA-Y)

15.08.2017 15:16:08 TSI
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