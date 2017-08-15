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Başkan Karaosmanoğlu, "Çocuklarımız geleceğin Türkiye'sini temsil ediyor"

15 Ağustos 2017 Salı, 15:14
Başkan Karaosmanoğlu, "Çocuklarımız geleceğin Türkiye'sini temsil ediyor"
Başkan Karaosmanoğlu, "Çocuklarımız geleceğin Türkiye'sini temsil ediyor"

(Fotoğraflı)

Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, 2012 yılında hizmet vermeye başlayan Darıca İmam Hatip Ortaokulu idarecileriyle bir araya geldi.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Pınar Bulut ve Okul Aile Birliği Başkanı Yakup Yöntem ile yönetimini konuk etti. Gebze'de gerçekleşen görüşmede okulun genel durumu ve eğitimde yakaladığı başarılar değerlendirilirken, geleceğin güçlü Türkiye'sinde eğitimin önemi bir kez daha vurgulandı.
Darıca İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Pınar Bulut, yakaladıkları başarıları hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na bilgi verdi. Bulut, "2016-2017 ikinci TEOG sınavında dört tane Türkiye birincisi çıkardık. Bu yılki TEOG yerleştirmelerinde dört öğrencimiz Fen Lisesine, sekiz öğrencimiz İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine, on tanesi Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine, on beş öğrencimiz de çeşitli proje imam hatip liselerine yerleşti" diye konuştu.
Eğitim ve öğretim noktasında Büyükşehir olarak ellerinden gelen her türlü katkıyı öğrencilere ve okullara verdiklerini söyleyen Karaosmanoğlu, yıl boyunca sınav maratonuna tabi kalan gençlerimizin sosyal alanlara eğilmesinin de önemine vurgu yaptı. Bu nedenle ailelere, öğretmenlere, okul idaresine ve aile birliğine büyük görevler düştüğünü de vurgulayan Karaosmanoğlu, "Çocuklarımız doğayı ve yaşamı tanımalıdır. Gençler sadece sınavlara değil hayata da konsantre olmalıdırlar" diyerek sözlerini tamamladı.
(GY-Y)

15.08.2017 15:16:52 TSI
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