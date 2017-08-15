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Emniyet Müdürü Akay'dan Çebi'ye plaket



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay , Çebioğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi'ye kuruma verdikleri katkıdan dolayı plaket takdim etti.

Çebioğlu şirketler grubu tarafından Adatepe mahallesinde yapılmakta olan Dream City Adatepe Kentsel Dönüşüm Projesini de yerini inceleyen Emniyet Müdürü Akay'a, işadamı Adnan Çebi'den proje hakkında bilgiler aldı. Akay, ayrıca, Emniyet kurumuna yapmış olduğu katkılarıdan dolayı işadamı Adnan Çebi'ye teşekkür ederek plaket takdim etti.

(YE-YE-Y)



15.08.2017 15:19:36 TSI

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