YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Asya: "Muş'u geleceğe hazırlıyoruz"

Başkan Asya: "Muş'u geleceğe hazırlıyoruz"



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, çocukların daha güzel yarınlara kavuşması için çalıştıklarını belirterek, son 3,5 yılda yapılan hizmetlerin önemine dikkat çekti.

Muş Belediyesi, hayata geçirdiği ve yapmayı planladığı projelerle göz dolduruyor. Bugüne kadar birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturan Muş Belediyesi, mevcut projelerin tamamlanması ile şehrin çehresini değiştirecek. Kentin her bölgesinde çalışma yürüten Muş Belediyesi, vatandaşların güven ve desteğini boşa çıkarmamak için hizmet üretmeye devam ediyor. Bir taraftan altyapı projesine el atarak büyük bir sorunu ortadan kaldıran Muş Belediyesi, diğer taraftan uygulamaya aldığı projelerini de hayata geçiriyor. Şehir merkezindeki hemen hemen tüm yollarda kazı ve döşeme çalışması yaparak Muş'u şantiye alanına çeviren Muş Belediyesi, vatandaşların refah dolu yarınlarına hazırlık yapıyor. Altyapı projesi kapsamında şehir merkezinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenileyen ekipler, diğer taraftan Karasu Nehri kenarında da döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin bütün hatlarının birleştiği ve bin 200'lük boruların döşendiği Karasu Nehri kenarına kurulacak arıtma tesisi ile kötü görüntü tamamen kaldırılmış olacak.

Muş Belediyesi altyapı projesinin yanı sıra diğer projelerini de uygulamayı sürdürüyor. Karni Deresi Rekreasyon Projesi açılış aşamasına getirilirken, şehirlerarası terminal, yerel ürünler pazarı ve ilçe terminali kompleksi, bilgi evleri ve yeni mesire alanlarının da yapımı devam ediyor. Yapımı devam eden ve önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Karni Deresi Sosyal Aktivite Merkezi, şimdiden çocukların uğrak yeri haline geldi. Çocuklar yeni kurulan oyun parklarında doyasıya eğlenerek günlerini geçirmeye başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların güven ve desteğini boşa çıkarmamak adına gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Halka sunulacak hizmetlerde maliyetlerin yüksekliğinden hiç tereddüt etmediklerini vurgulayan Başkan Asya, ihtiyaç duyulan hizmetleri halkla buluşturmak için gerekenin yapılacağını söyledi. Başkan Asya, "Günü kurtarmak için değil memleketi hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu anlayışla bugüne kadar birçok hizmeti sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. En büyük mutluluğumuz, sunduğumuz hizmetlerin vatandaşlar tarafından kullanıldığını görmektir. Zaman zaman çalışma yaptığımız alanları gezdiğimde, vatandaşlarımızın kurulan tesislerden ve mesire alanlarından faydalandığına şahit olduğumda mutlu oluyorum. Özellikle çocukların ve gençlerin parklarda, spor tesislerinde eğlendiklerini gördüğümde, hizmetlerimizin amacına ulaştığına kanaat getiriyorum. Vatandaşlarımızın yarınlarının daha güzel olması için hizmetkarlık etmeye devam edeceğiz" dedi.

(NA-MSA-Y)



15.08.2017 15:19:47 TSI

NNNN

