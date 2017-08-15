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Didim Ticaret Odası kalite denetimini başarıyla tamamladı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Ticaret Odası, Kalite Yönetim Sistem Belgesi gözetim tetkiki denetimini başarıyla tamamladı.

Didim Ticaret Odası geçtiğimiz yıl ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesinin son versiyonu olan TS EN ISO 9001:2015 belgesini alarak kalitesini belgelemişti. Didim Ticaret Odasının çalışmalarında verimliliği arttırmak, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla başladığı Akreditasyon sürecini de 2016 Aralık ayında tamamlayarak akredite oda olmuştu.

Yılda bir gerçekleşen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi gözetim tetkiki de geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bu tetkikle Kalite Belgesinin geçerliliği bir yıl daha uzamış oldu.

Yönetim ve işleyişini kalite standartlarına göre revize eden Didim Ticaret Odası Türk Standartları Enstitüsü İzmir Belgelendirme Müdürlüğü tarafından gözetim tetkikine tabi tutuldu. TSE Denetmeni Muhammet Topçu denetim öncesi oda çalışanları ve yönetim kurulu üyelerine yaptığı konuşmada sistem hakkında genel bilgiler paylaştı. Odanın çalışmaları ve kalite yönetim sistemi adına yapılanlar için teşekkür etti. Gün boyu gerçekleşen denetimde tüm birimlerin çalışmalarının kalite standardına uyumu incelendi.

Oda Başkanı Şaban Üstündağ, Didim Ticaret Odasının kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon belgesini alarak 5 yıldızlı hizmetini belgelediğini söyledi. Odanın kalite hedeflerindeki başarısının yapılan denetimler sonucunda taçlandırıldığını belirtti. Üstündağ, "Didim Ticaret Odası yönetimi olarak, Didim'in ticaret hayatına yenilikler getirmek için gayret gösterdik, 2014 Mayıs ayında başlayan ve bugüne kadar gelen süre içerisinde üyelerimizin, odamızdan daha çok istifade etmelerine yönelik çalışmalar yapmakta ve yaptığımız her faaliyetin odağına üyelerimizi koymaktayız. Bu süreçte emeği gecen oda personelimize Meclisimiz ve Yönetim Kurulu üyelerine gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(MB-Y)



15.08.2017 15:22:47 TSI

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