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Bakanlıktan İznik Belediyesi'ne araç



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İznik Belediyesi'ne araç gönderdi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ın geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den temizlik işlerinde kullanılmak üzere bir süpürme kamyonu talebinde bulunmuştu. Kamyon geçtiğimiz günlerde İznik Belediyesi'ne hibe edildi. Başkan Osman Sargın, "Gerek merkezi hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve Büyükşehir koordinasyonları ile ilçemize her alanda bir çok yatırımı çekmeye çalışıyoruz. Geçen aylarda makamında ziyaret ettiğimiz Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye böyle bir ihtiyacımız olduğundan bahsederek, kendilerinden süpürme kamyonu talep etmiştik. Kendileri de bizleri kırmayarak kısa bir süre sonra bunu ilçemize hibe ettiler. Ben bu vesile ile bakanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

(MŞ)



15.08.2017 15:25:37 TSI

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