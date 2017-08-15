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Refakatçi programı 85 mezun verdi



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Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de Devlet Hastanesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen "Hasta ve Yaşlı Refakatçisi" eğitim programı 3. dönem mezunlarını verdi.

Eğitim ile ilgili açıklama yapan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ, "Sağlıkta yapılan çalışmalarda öncelik insana odaklıdır. Yaşlılarımıza bakmak, hastalara yardımcı olmak asli görevlerimizdendir. Yaşlılarımız ve hastalarımızın daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için hasta ve yaşlı refakatinde de gerekli her türlü çalışmaları yapmakta ve eğitimler düzenlemekteyiz. Refakatçi ve bakım personeli olarak çalışanlar için gerçekleşen eğitim programı ile kursiyerlere hastalıklardan korunma, hasta ile iletişim süreçleri, bakım ve günlük işlemler ağırlıkta olarak meslek hayatları boyunca karşılarına çıkacak veya çıkabilecek neredeyse tüm durumlar için eğitim verilmektedir. Eğitim konu başlıkları oldukça geniş olacak şekilde planlanmıştır. Hasta ve yaşlı refakatçi eğitimimizde emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyor ve aldıkları bu eğitimin ilimize, hastanemize ve kendilerine hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, görevli tüm eğitmen kadromuza ve organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

(UYC-MŞ)



15.08.2017 15:27:14 TSI

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