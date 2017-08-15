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Bülent Ersöz'den il başkanlığı adaylığı açıklaması



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - AK Parti Karabük İl Başkanlığı adaylığında ismi geçen Bülent Ersöz açıklama yaparak, "Bizim siyaset anlayışımızda da, görev istenmez, verilir" dedi.

Şahsıyla ilgili olarak son günlerde basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapan Ersöz, "Başta, birlikte yol yürümeye devam ettiğim dava arkadaşlarım ve Karabük halkının da çok iyi bildiği üzere, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ki davamızda en küçük bir sapmaya uğramadan her daim yer aldım. Genel Merkezimizin ve büyüklerimizin zaman içerisinde tarafıma tebliğ ettiği tüm görevleri yerine getirdim. Bizim partimizin kurulları ve kuralları vardır ve bu kutlu dava 16 yıldır bu şekilde ilerler. Bizim siyaset anlayışımızda da, görev istenmez, verilir. Bu vesile ile bundan sonra da şahsıma gerek Genel Merkezimiz gerekse de büyüklerimiz tarafından tebliğ edilecek, İl Başkanlığı da dahil olmak üzere, tüm görevlere hazır olduğumu belirtmek isterim. Hakkım da çıkan asılsız haberlere, başta dava arkadaşlarım olmak üzere, değerli hemşehrilerimizin itibar etmemesini istirham eder, bundan önce olduğu gibi, bundan sonrada liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın, kutlu davamızın ve Karabük halkının emrinde olduğumu saygılarımla kamuoyuna arz ederim" dedi.

(YE-YE-Y)



15.08.2017 15:27:34 TSI

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