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Yenilenmeyen DSİ hattı Bodrum'u 478 saat susuz bıraktı

15 Ağustos 2017 Salı, 15:26
Yenilenmeyen DSİ hattı Bodrum'u 478 saat susuz bıraktı

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Bodrum'da geçen yıl Torba Kavşağı'nda yaşanan DSİ ana isale hattı arızası nedeniyle 15 gün susuz kalan yarımadanın, bu yılda yenilenmeyen hatlar yüzünden toplam 478 saat susuz kaldığı bildirildi.
Bodrum'da geçen yıl Kurban Bayramı öncesi Torba Kavşağı'nda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait ana isale hattındaki patlamanın ardından açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, DSİ'nin hatları yenilemesi gerektiğini, aksi takdirde daha büyük olumsuzlukların yaşanacağını ifade etmişti.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2011 yılında "Bodrum Yarımadası'nın 2040 yılına kadar içme suyu sorunu çözüldü" denilerek duyurusu yapılan DSİ hatları, MUSKİ Genel Müdürlüğü verilerine göre kurulduğu günden bu yana 677 kez patladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; geçen yıl Torba Kavşağı'nda yaşanan ve bir iş yeri ile çok sayıda aracın zarar gördüğü patlama sonrasındaki süreç içerisinde Bodrum Yarımadası'nda bulunan DSİ ana isale hatlarının 170 kez patladığı bildirildi. Bu yıl yaşanan arızalar nedeniyle yarımadaya 478 saat su verilemezken, arızalar ve tamirat süresinde ise tahliye edilmek zorunda kalınan 38 bin 805 metreküp su kaybının yaşandığı açıklandı.

MUSKİ yenilenmesi gereken hatların listesini vermişti
Geçtiğimiz yıl yaşanan olayın ardından yenilenmesi gereken ana isale hatlarının listesini DSİ 213. Şube Müdürlüğüne yazılı olarak veren MUSKİ Genel Müdürlüğünün, 1 yılda sonuç alamadığı öğrenildi. Toplamda 7 bin 840 metre uzunluğundaki ana isale hattının değişmesi gerektiğini yazılı olarak DSİ 213. Şube Müdürlüğüne ileten MUSKİ Genel Müdürlüğü, yazısında şu görüşlere yer verdi:
"Proje kapsamında yapılan ana dağıtım deposundan itibaren Bodrum Yarımadasını dolaşan ana dağıtım hatları ile depolar arası dağıtım hatlarının işletmeye alınmasından bu yana sürekli arızalar meydana geliyor. Bu yaşanan arızalar nedeniyle de su kesintilerinin oluştuğu, büyük ticari kayıpların olduğu, iş gücü ve itibar kaybına neden oluşturmaktadır. 2017 yılı içerisinde mutlak suretle Bitez'de 520 metre, Ortakent-Bitez'de 3980 metre, Yalıkavak- Geriş'te 1580 metre, Yalıkavak - Gerişaltı'nda ise 980 metre DSİ hattının yenilenmesi güvenlik ve işletilebilirliği açısından hayati önem arz etmektedir."

"Termik santralinin arızaları Bodrum'da kesintiye neden oluyor"
Bodrum Yarımadasını besleyen Güvercinlik İçmesuyu Arıtma Tesisinin (İAT), Geyik Barajı'ndan beslendiğini belirten MUSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, "DSİ tarafından 2011 yılında yapılan ve Güvercinlik İAT ile Çamköy Terfi Merkezine bağlanan Geyik Barajı'nın hattı, aynı zamanda termik santraline ortak kullanılan bir hat. Yeniköy termik santraline bağlı bu hat eski olması nedeniyle her yıl 4-5 kez arıza veriyor. Bu nedenle Bodrum Yarımadası'nda 48 saati bulan kesintiler yapmak zorunda kalıyoruz. Ancak DSİ'den her defasında bu hattı ayıran bir vana takmasını, herhangi bir arıza olduğunda Bodrum Yarımadası'nın suyunu kesmenin doğru olmadığını ilettik ancak bugüne kadar bir çözüm bulamadık" ifadelerini kullandı.
(MB-SO-Y)

15.08.2017 15:28:36 TSI
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