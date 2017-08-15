CHP Milletvekili Tuncay Özkan Marmaris'te partilerle buluştu
(Fotoğraflı)
Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Tatilini Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçiren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.
Milletvekili Tuncay Özkan, Marmaris ilçesinde bulunan parti teşkilatına ziyarette bulundu. Özkan'ın ziyaretine Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan'da eşlik etti. Ziyarette gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türk turizminin geldiği noktaya değinerek, turizmin sektörünün darbe girişimiyle on yıllarca geri gittiğini öne sürdü.
(VE-MB-Y)
15.08.2017 15:29:27 TSI
NNNN