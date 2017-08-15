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Ömer Kemal Aydın, Türkiye'yi gururlandırdı



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Kağıtsporlu Judocu Ömer Kemal Aydın, Şili'de yapılan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda zorlu karşılaşmaları geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu başarılı judocusu Ömer Kemal Aydın bronz madalyayız boynuna taktı. Mavi-beyazlı judocu Aydın, kazandığı tüm müsabakaları ipponla alması dikkat çekti. Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ferdi müsabakalarının kapanışını +90 kiloda Kağıtsporlu judocu Ömer Kemal Aydın bronz madalya ile yaptı. Aydın, ilk turu bay geçtiği karşılaşmalarının ikinci turunda Japon rakibini ippon ile yendi.

Çeyrek final müsabakasında Alman rakibine son saniyelerde kendi oyunuyla yenilince repesaja kalan aydın Bronz madalya yolundaki ilk maçında Gürcü rakibini ipponla yenerek geride bıraktı. Aydın, üçüncülük kürsü mücadelesinde Brezilyalı rakibini de ipponla yendi ve madalyayı boynuna taktı.

Şili'nin başkenti Sandiego'daki ferdi müsabakalar sonunda Türkiye, bir altın ve 2 bronz madalya ile ülke sıralamasında sekizinci olurken, ilk sırayı Japonya, ikinciliği Almanya ve üçüncülüğü Rusya elde etti.

(GY-Y)



15.08.2017 15:30:56 TSI

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