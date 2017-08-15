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Yahyalı'da doğalgaz çalışmaları değerlendirildi

15 Ağustos 2017 Salı, 15:33
Yahyalı'da doğalgaz çalışmaları değerlendirildi
Yahyalı'da doğalgaz çalışmaları değerlendirildi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Yahyalı'da geçtiğimiz hafta başlayan doğalgaz hattı döşeme çalışmaları düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.
Yahyalı Belediye Başkanlık makamında yapılan toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, KASKİ ve Kayseri Gaz yetkililerinin yanı sıra belediye birim müdürleri katıldı.
Toplantı sonrasında basına değerlendirmeler yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, tüm belediye birimleri ile seferber olduklarını, doğalgaz döşeme çalışmaları esnasında ilçe halkına mağduriyet yaşatmamak istemediklerini belirterek şunları söyledi. Başkan Öztürk; " 4 Ağustos 2017 tarihinde bakanımızın, milletvekillerimizin, Kayserigaz yönetim kurulu ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla meydanımızda çok güzel temel atma töreni gerçekleştirdik. Çalışmaların bugün on birinci günündeyiz. Biz İmar, Fen İşleri, Temizlik ve Zabıta Müdürlüklerimiz ile birlikte sahadayız. Yahyalı'daki hemşehrilerimizin ameliyat süreci olarak adlandırdığımız bu süreci, problemsiz olarak geçirmelerini istiyoruz. Yahyalılı hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Türkiye' de doğalgazın gittiği her ilde ve ilçede insanları sefasını sürmüştür. Doğal Gaz gibi çevreci, doğa dostu, ucuz bir yakıtın gelmesini insanlar sevinçle karşılıyor. Biz belediye olarak, inşaat işlerini pasaklı iş olarak tabir ederiz. Sokaklarımız, caddelerimiz şuan adeta ameliyat oluyor. Nihayetinde ilçemizde altyapı çalışması yapılıyor. Bu çalışmalar esnasında su ile alakalı bir takım sıkıntılar yaşandı. İnsanlarımız bu gibi aksaklıkları hoşgörü ile karşılasınlar. İnsanlarımızdan gelen şikâyetleri minimize etme açısında gerek doğal hattı döşen firmamız, gerekse bizler elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben buradan ilçemize doğalgaz imkânını sağlayan Enerji Bakanlığımıza, EPDK'ya, Kayserigaz'a, milletvekillerimize, belediyemize ve katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi. 2017 yılı Aralık ayında ilçe merkezindeki doğalgaz çalışmasının biteceğini ifade eden Başkan Öztürk " Hemşehrilerimden dört ay gibi süre zarfında sabırlı olmalarını istirham ediyorum. İnanıyorum ki halkımız bu konuda anlayışlı olacaktır. İnşaallah 2018 yılı Kasım Ayında da Develi-Yahyalı doğalgaz hattı çekilmiş olacak. Vatandaşlarımı 2017 yılı kışında doğal gaz kullanacak mıyız diye bize soruyorlar. Maalesef 2017 yılı kışında doğal gaz kullanamayacağız ama 2018 yılında bu güzelliği ilçemiz görmüş olacak. " dedi. Konuşmasında doğal gaz çalışmasını yürüten firmanın yolların bozulmaması için azami gayret göstereceğine inandığını söyleyen Başkan Esat Öztürk, belediye olarak da kendilerinin her türlü katkıyı vereceklerini belirtti.
(AÖ-Y)

15.08.2017 15:36:13 TSI
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