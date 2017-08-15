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Caddelerdeki iş yerleri turizme uygun giydiriliyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Tarih ve turizm kenti olan Şanlıurfa'nın tarihine ve turizmine uygun olarak cadde ve cephe iyileştirmesi yapan Büyükşehir Belediyesi kentin en işlek caddesinde cephe iyileştirme çalışması başlattı.

Şanlıurfa'da tarihi Urfa evlerinin korunması ve yapıların iyileştirilmesi ile tarihi sokakların dış cephe iyileştirme çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma ve Denetleme (KUDEM) Müdürlüğü, kentin en işlek caddesi olan Divanyolu Caddesinde prestij cadde ve cephe iyileştirme çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışma kapsamında Balıklıgöl, Haşimiye Meydanı, Yıldız Meydanı ile Kapaklı Pasajı arasında kalan yol güzergahındaki iş yerleri, binalar ve tescilli yapılarda aslına uygun olarak düzenleme çalışması yapılacak. Proje kapsamında tente, tabela ve dış cephe boyamada Divanyolu Caddesinde standart uygulama yapılacak. Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çalışmayla birlikte Divanyolu Caddesinde görüntü kirliliği ortadan kalkmış olacak.

Görsellik ön plana çıkarılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer, Divanyolu Caddesi üzerinde başlatılan prestij cadde ve cephe düzenleme çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Gencer, Divanyolu Caddesinde görselliği ön plana çıkaracak bir çalışma başlattıklarını ifade ederek "Divanyolu Caddesinde cephe düzenleme çalışmalarına başladık. Balıklıgöl, Haşimiye Meydanı, Yıldız Meydanı ve Kapaklı Pasajı arasında yer alan Divanyolu Caddesi üzerinde bulunan iş yeri ve binalarda cephe düzenleme çalışmalarına başladık. Bu bölgelerin tamamında cephe düzenlemesi, tescilli yapıların projelerine uygun olarak düzenlenmesi, tabela ve tentelerin bütün görselliğe hitap edecek şekilde proje kapsamında düzenlenecektir. Divan yolu bilindiği gibi bölgemizin en can damarı merkezi yollarımızdan biridir. Biz bu yola çok önem veriyoruz. Çünkü bu yol gerek yerli, gerek yabancı ve Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlarımızın her zaman kullandığı yoğun bir alandır. Bu alanda görselliği en ön plana çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgede çalışırken vatandaşlarımızın ve esnafımızın işlerini aksatmayacak şekilde çalışma yürütülmesi için büyük bir çaba gösteriyoruz" dedi.

Divanyolu caddesinde dış cephe çalışması başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, daha önce kentin Haleplibahçe, Topdağı, Harran Kapı Caddesi, Birecik, Siverek, Viranşehir ilçesinde dış cephe düzenlemesini tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmuştu.

(Şİ-SD-Y)



15.08.2017 15:37:39 TSI

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