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Düzce'ye Ziraat Fakültesi uygulama merkezi

15 Ağustos 2017 Salı, 15:38
Düzce'ye Ziraat Fakültesi uygulama merkezi
Düzce'ye Ziraat Fakültesi uygulama merkezi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Köprübaşı Ömer Efendi Köyünde Ziraat Fakültesi uygulama merkezi hakkında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Köprübaşı Ömer Efendi Köyüne ait okul binası ve köy tüzel kişiliğine ait arazilerin Düzce Üniversitesine tahsisi çalışmalarının son aşamasına gelindi. Çalışma kapsamında Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yard. Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Belediye Başkan Yrd. Murat Caymaz, Üniversite Akademisyenleri ve köy sakinleri Adige(Çerkez) Kültür Derneğinde bir araya geldi.
Toplantıda Köprübaşı Ömer Efendi Köyü kuruluş tarihi ve Çerkez Kültürü hakkında Düzce Üniversitesi Akademisyenleri tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar ve Üniversite Akademisyenleri Köprübaşı Ömer Efendi Köyünde faaliyete geçirilmesi planlanan Ziraat Fakültesi Uygulama Merkezinin Köye, köy halkına ve Düzce üniversitesine katacağı değerlere ilişkin konuşmalar yaptılar.
Planlanan girişimin üniversite, köy ve vatandaşlar için son derece faydalı olacağına değinen Vali Zülkif Dağlı, "Bunun kesinlikle kaçırılmaması gereken, hatta geç kalınmış bir giriş olduğunu düşünüyorum. Ziraat Fakültemiz 4 yıllık ama kuruluşundan itibaren düşünülmüş olsaydı, burada kurulabilirdi. Burada ki bu girişimin üniversitemiz için de özellikle köyümüz ve köylülerimiz için son derece faydalı olacağı zaten açıktır. Biz 10 sene sonra köyümüzle ilgili ve Ziraat Fakültemizle ilgili neyi hayal ediyoruz bunu değerlendirmeliyiz. Bu girişimimizin köyümüze, köy halkımıza ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(TT-GY-Y)

15.08.2017 15:41:16 TSI
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