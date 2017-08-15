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Fatsa Elekçi Irmağı yatağı temizleniyor

15 Ağustos 2017 Salı, 15:39
Fatsa Elekçi Irmağı yatağı temizleniyor
Fatsa Elekçi Irmağı yatağı temizleniyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesinin müracaatı üzerine sel taşkınlarını önlemek amacıyla Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından Elekçi Irmağı'nda yatak temizliğine başlandı.
DSİ 7.Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatsa ilçesine gönderilen 2 iş makinesi çift taraflı yatak temizliği çalışmalarına start verdi.

"Yatak temizliğinden sonra tahkimat da yapılacak"
Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, Elekçi Irmağı ve Bolaman Irmağı'nda yatak temizliği kapsamında çalışmalara başlanıldığını belirterek, "Elekçi ve Bolaman Irmağı yatağı temizliğinden sonra Bolaman Irmağı'nın 1 kilometre yukarısına kadar yani Alman Köprüsü'ne kadar (Asma Köprü) aynı Elekçi Irmağı'nın kenarında oldu gibi tahkimat çalışması yapılacak. Elekçi Irmağı'nda ise Yunus Emre Köprüsü'nden itibaren tahkimat çalışması yapılacak. Makineler bugün itibari ile çalışmaya başladılar" dedi.
Geçen hafta konuyla ilgili DSİ Makine İmalat ve Donatım Daire Başkanı Abdullah Ekin, DSİ 7.Bölge Müdürü Nazmi Koçak, DSİ 7.Bölge Makine İmalat Donatım Şube Müdürü Turgay Malkoç, DSİ Ordu Şube Müdürü Mehmet Kurul, DSİ Ordu Şube Makine Baş Mühendisi M.Salih Topal, Bolaman Irmağı ve Elekçi Irmağı'nda yapılacak olan çalışmalarla ilgili Fatsa'da incelemelerde ve istişarelerde bulunmuştu.
(AA-SLH-Y)

15.08.2017 15:41:39 TSI
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