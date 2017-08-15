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Hediyelik eşyada adres Sivrihisar



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Sivrihisar Belediyesi Kültür ve Sanat Kursları atölyelerinde kadınların ürettikleri cam, seramik, el işleri ve ahşap işleme ürünler alıcılarını bekliyor.

Alemşah Kümbeti yanında bulunan hediyelik eşya dükkanlarında satılan ürünlerden aynı zamanda ev hanımları da gelir sağlıyor. Haftanın her günü açık olan hediyelik eşya dükkanlarının, Kurban Bayramı'nda da gelecek misafirlerini Sivrihisar hatıraları ile mutlu uğurlamak için açık olacağını belirten yetkililer, "Yolu Sivrihisar'a düşenlerin, Sivrihisar hediyelik eşya dükkanlarına muhakkak uğraması gerekiyor" dediler.

(ÇAĞ-Y)



15.08.2017 15:42:06 TSI

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