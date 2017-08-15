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Cihanbeyli'de Oba Beyler Konağı inşaatı sürüyor



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KONYA (İHA) - Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi tarafından yapımına başlanan "Oba Beyler Konağı"nın yapımı devam ediyor.

Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara en kaliteli hizmeti vermek için çalışmalarını sürdüren Cihanbeyli Belediyesi, Oba Beyler Konağı'nın yapımına devam ediyor. Son dönemde 15 Temmuz Şehitler Parkı, Kapalı Pazar Alanı, Halk Eğitim Merkezi ve Spor Kompleksi, Hanımlar Kültür Evi, Gençlik Merkezi'ne kadar birçok farklı yatırımın müjdesinin veren Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşların farklı aktivitelerle hoşça vakit geçirebilecekleri "Oba Beyler Konağı"nın Yeniceoba Mahallesinin sosyal hayatına yeni bir soluk kazandıracağını söyledi. Projenin bugünlerde hızlı bir şekilde devam ettiğini, belirten Başkan Kale, yoğun iş temposunun stres ve yorgunluğunu atmak ve aynı zamanda boş vakitlerini değerlendirmek isteyenler için "Oba Beyler Konağı"nın vazgeçilmez bir mekan olacağını kaydetti. Başkan Kale, "Bu mekanda vatandaşlarımızın rahat edebilmesi için her türlü imkan sunulacak. Vatandaşlarımız burada birbirleriyle sohbet edip çaylarını yudumlayacak. Modern ve sıcak bir mekanda günün yorgunluğunu atacaklar. Konağımız keyifli sohbetlere ev sahipliği yapacak. Farklı aktivitelerle Yeniceobalı hemşehrilerimizin sosyal hayatına yeni bir soluk gelecek. Şimdiden bu eserimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

''Oba Beyler Konağı"nın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını ifade eden Başkan Kale, "Oba Beyler Konağı'nda; kafeterya, oyun alanları, şark köşeli oturma salonu, fitness salonu, hamam, sauna, sinema ve konferans salonu, bilgisayar salonu, kütüphane, satranç ve oyun köşesi, kafe teras bölümü yer alacak. Yeniceoba Mahallemize ve Cihanbeyli halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(AH-Y)



15.08.2017 15:44:33 TSI

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