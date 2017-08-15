YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Değirmenlerde yoğunluk

Değirmenlerde yoğunluk



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta buğday hasadının yapılmasıyla birlikte değirmenlerde yoğunluk başladı.

Vatandaşlar, hasadını yaptığı buğdayını un yapmak için merkeze bağlı Kepenek köyü yakınlarında bulunan taş değirmene akın etmeye başladı. Gümüşali köyünden gelerek taş değirmende buğday öğüten Şemsettin Sevimli, 15 nüfuslu bir aile olduğu için yılda 150 teneke buğdayı un yaptığını belirterek, "Köylerde genel olarak tandır ekmeği tüketiyoruz. Bu nedenle kadınlarımız haftada bir kez tandırı yakıyor ve yaklaşık bir teneke undan hamur yaparak pişiriyor. Aksi halde 15 kişiye ekmek almak mümkün değil" dedi.

Durugöze köyünde yaşayan ve kışlık un ihtiyacını hazırlamak için değirmene gelen Eşref Işık ise, "Biz bu değirmende buğdaylarımızı yıkayıp öğütüyoruz. Yıllık yaklaşık 140 teneke buğdaydan un yapıyoruz. Burada 15 günde bir tandırda ekmek pişirip hem ekmek ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de İstanbul'da yaşayan çocuklarımıza tandır ekmeği gönderiyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 20 gün önce sezona başladıklarını belirten değirmen sahibi Ercan Korkmaz da, kentte hasadı yapılan buğdayları öğütmeye başladıklarını söyledi. Vatandaşların özellikle kepekli un öğütmek için taş değirmenine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız tandır ekmeği pişirdiği için genellikle kepekli un tercih ediyor. Burada sezonumuz 3-4 y sürecek. Bu aşamada günde 20-25 aile, buğday öğütmek için traktörle getiriyor. Günlük bin 500 teneke buğday öğütüyoruz. Bir teneke buğday öğütmek için 2 lira ücret alıyoruz. Nakit parası olmayan 10 teneke buğday öğüten vatandaştan bir teneke buğday alıyoruz. Köylü vatandaş genelde kaliteli buğday getiriyor. Ancak bu yıl buğday hasadından düşüş var."

(NA-MSA-Y)



15.08.2017 15:47:43 TSI

NNNN

