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Marmaris'te Bollywood rüzgarı esecek



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi, BKM film ile Bollywood'un ünlü film şirketlerinden Events Films, ortak film çekecek.

Hindistan'ın film prodüksiyon merkezi Bollywood'daki şirketlerden Events Films'in sahibi Sudhanshu Hukku, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) yetkilileri dün akşam basın açıklaması yaptı.

Başkan Acar, dizi ve filmlere Marmaris olarak daha öncede ev sahipliği yaptıklarını belirterek, film sektörünün uluslararası alana taşınması amacıyla Hint misafirleri ağırladıklarını belirtti. Film sektörünün turizm tanıtımına yaptığı katkıyı işaret eden Başkan Acar, "Marmaris'in alternatif pazarların oluşmasını sağlamak adına film çekimi için tercih edilmesi çok anlamlı ve önemli. Ev sahipliği yaptığımız yerli dizi ve film çekimlerinden sonra Marmaris'in tanıtımı adına yerli turist artışları gözlemledik. Bu filmle birlikte Hindistan'dan da çok misafir ağırlayacağımız kanaatindeyim" dedi.

2 milyon dolarlık bir bütçe ile çekilecek olan filmin yüzde 95'i bölgemizde çekilecek. Filmin konusu ve detayları, eylül ayında yapılacak olan toplantıda açıklanacak.

(VE-MB-Y)



15.08.2017 15:49:02 TSI

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